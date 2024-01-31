Данилова (Екимова) Екатерина Ивановна
Место рожденияд.Демидово. Курловский р-он. Владимирская обл.
Дата рождения1914
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Демидово. Курловский р-он. Владимирская обл.
Рождение ребёнка
07.04.1942
Сын: Данилов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Данилов Петр Матвеевич
д.Старково, Курловский р-он. Владимирская обл.
Смерть
1991
с.Шестаково. Волоколамский р-он. Моск.обл.