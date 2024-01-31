Данилова (Екимова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Екимова) Екатерина Ивановна

Место рождения

д.Демидово. Курловский р-он. Владимирская обл.

Дата рождения

1914

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Демидово. Курловский р-он. Владимирская обл.
Рождение ребёнка
07.04.1942

Сын: Данилов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Данилов Петр Матвеевич

д.Старково, Курловский р-он. Владимирская обл.
Смерть
1991
с.Шестаково. Волоколамский р-он. Моск.обл.
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