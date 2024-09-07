Обуков Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коблуков Гавриил
Мать: Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обуков Александр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обуков Николай
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Обукова) Тамара
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно