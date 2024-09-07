Обуков Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуков Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коблуков Гавриил

Мать: Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обуков Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обуков Николай

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Обукова) Тамара

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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