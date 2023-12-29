Мазнев Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1968
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
2019