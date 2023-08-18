Мурылев Дорофей Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смерти1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: Мурылев Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Мурылев Григорий Дорофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1727