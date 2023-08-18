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Мурылев Дорофей Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

1727

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Мурылев Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Мурылев Савин Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Мурылев Логин Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Мурылев Григорий Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Мурылев Гаврило Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1727
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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