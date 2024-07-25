Марья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Илья Филиппович

Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Палагея Филипповна

Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Платонида Филипповна

Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Чистяков Василий Филиппович

Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Агафья Филипповна

Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович

Смерть
Неизвестно

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