Марья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Илья Филиппович
Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Палагея Филипповна
Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Платонида Филипповна
Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Чистяков Василий Филиппович
Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Агафья Филипповна
Отец ребёнка: Чистяков Филип Захарович
Смерть
Неизвестно