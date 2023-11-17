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Кузмичева Наталья Васильевна
Кузмичева Наталья Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.1954
Пол
Женский
Отец
Трофимов Василий Сергеевич
1929 г.р.
Мать
Трофимова (Пунгина) Екатерина Павловна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1954
Отец:
Трофимов Василий Сергеевич
Мать:
Трофимова Екатерина Павловна
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