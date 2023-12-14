?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шабунин Матвей
Отец ребёнка: Шабунин Архип Антонович
Новомакарово, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунин Василий Архипович
Отец ребёнка: Шабунин Архип Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунин Василий
Отец ребёнка: Шабунин Архип Антонович