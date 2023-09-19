Валов Федот Викулов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Валов Викул Алексеев
Мать: Валова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Валова Егора? Федотовна
Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Валова Домна Федотовна
Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Валова Марва Федотовна
Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Валова Марфа Федотовна
Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валов Никита Федотов
Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина
Смерть
Неизвестно