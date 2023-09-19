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Валов Федот Викулов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Валов Викул Алексеев

Мать: Валова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Валова Егора? Федотовна

Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Валова Домна Федотовна

Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина

Рождение ребёнка
1809

Сын: Валов Семен Федотович

Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Валова Марва Федотовна

Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина

Рождение ребёнка
1811

Сын: Валов Анлита?? Федотович

Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Валова Марфа Федотовна

Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина

Рождение ребёнка
1820

Сын: Валов Василий Федотович

Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валов Никита Федотов

Мать ребёнка: Валова Февронья Козмина

Смерть
Неизвестно
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