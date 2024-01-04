Серебряков Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Фёдор

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Серебряков Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Серебряков Николай Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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