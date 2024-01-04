Серебряков Фёдор
Место рождения
Дата рожденияДо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Серебряков Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Серебряков Николай Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно