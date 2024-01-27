Перевозкин Сергей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкин Сергей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1961

Отец: Перевозкин Егор Иванович

Мать: Перевозкина Нелли Анатольевна

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