Кузнецов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Семеновна (Вершина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Семеновна (Вершина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Семеновна (Вершина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Семеновна (Вершина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Мария Семеновна (Вершина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария Семеновна (Вершина)

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