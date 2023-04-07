Лапушкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1943
Дочь: Конашенкова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Папкова Валентина Николаевна
Милюково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно