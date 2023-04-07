Лапушкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапушкин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1943

Дочь: Конашенкова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Папкова Валентина Николаевна

Милюково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папкова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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