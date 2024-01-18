Багайскова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багайскова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1930

Дочь: Багайскова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Багайсков Николай Ефимович

Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багайсков Николай Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Смерть
Неизвестно
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