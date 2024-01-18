Багайскова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1930
Дочь: Багайскова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Багайсков Николай Ефимович
Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Волгоградская область, г. Волгоград (Сталинград, Царицын)
Смерть
Неизвестно