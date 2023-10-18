Мирошниченко Виктория Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Виктория Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1981

Отец: Жмака Валентин

Мать: Жмака Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
12.09.?

Дочь: Мирошниченко Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Мирошниченко Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Мирошниченко Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирошниченко Юрий

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