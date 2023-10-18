Мирошниченко Виктория Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1981
Отец: Жмака Валентин
Мать: Жмака Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
12.09.?
Дочь: Мирошниченко Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Мирошниченко Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Мирошниченко Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирошниченко Юрий