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Казанцев Юрий Иванович
Казанцев Юрий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
2000
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Скрыто настройками приватности
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
?
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2000
Похороны
Неизвестно
Ново-Сидоровское кладбище Курган
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