Толкачева (Сорокина) Василиса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева (Сорокина) Василиса Егоровна

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Иванов-Сорокин Егор Иванович

Мать: Мухина (иванова-Сорокина) Ирина Андреевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Толкачева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Толкачев Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Толкачев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Толкачев Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Толкачева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Толкачев Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Толкачева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Толкачев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Андрей Фомич

Смерть
Неизвестно
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