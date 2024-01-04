Толкачева (Сорокина) Василиса Егоровна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Толкачева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Толкачев Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Толкачев Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Толкачева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Толкачев Емельян Андреевич
Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Толкачева Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Толкачев Андрей Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно