Филякова Екатерина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Борисов Сергей Евстафиев
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов
Рождение ребёнка
20.06.1897
Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов
Рождение ребёнка
16.01.1900
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов
Рождение ребёнка
03.07.1904
Сын: Филяков Прокопий Максимов
Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов
Рождение ребёнка
23.08.1911
Дочь: Надежда Максимова
Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов
Рождение ребёнка
07.09.1916
Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов
Рождение ребёнка
10.03.1918
Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов
Смерть
Неизвестно