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Филякова Екатерина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Борисов Сергей Евстафиев

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Филяков Максим Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Филяков Василий Максимов

Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.06.1897

Сын: Филяков Петр Максимов

Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1900

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1904

Сын: Филяков Прокопий Максимов

Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.08.1911

Дочь: Надежда Максимова

Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.09.1916

Сын: Филяков Иоаким Максимов

Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1918

Сын: Филяков Алексей Максимов

Отец ребёнка: Филяков Максим Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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