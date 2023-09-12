Артемьев Терей(Тверень, Терентий)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Урмяков Артем(Артемий)
Мать: Альтаеева Теньбика
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Иванова Тойсвер(Анна)
Рождение ребёнка
1755
Сын: Иван
Мать ребёнка: Иванова Тойсвер(Анна)
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Терентьев Гавриил
Мать ребёнка: Иванова Тойсвер(Анна)
Рождение ребёнка
1769
Сын: Терентьев Кирилл
Мать ребёнка: Иванова Тойсвер(Анна)
Смерть
Неизвестно