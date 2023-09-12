Артемьев Терей(Тверень, Терентий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев Терей(Тверень, Терентий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Урмяков Артем(Артемий)

Мать: Альтаеева Теньбика

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Иванова Тойсвер(Анна)

Рождение ребёнка
1755

Сын: Иван

Мать ребёнка: Иванова Тойсвер(Анна)

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Терентьев Гавриил

Мать ребёнка: Иванова Тойсвер(Анна)

Рождение ребёнка
1769

Сын: Терентьев Кирилл

Мать ребёнка: Иванова Тойсвер(Анна)

Смерть
Неизвестно
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