Карелин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарелин Михаил Иванович

Карелин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карелин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1861 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корелина Анна Иванова

Поломец, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корелина Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Поломец, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close