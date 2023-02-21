Цикутания Адам Едуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.12.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.2013
Сын: Цикутания Георгий Адамович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.2016
Сын: Цикутания Нестор Адамовия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности