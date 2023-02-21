Цикутания Адам Едуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цикутания Адам Едуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.12.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.2013

Сын: Цикутания Георгий Адамович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.09.2016

Сын: Цикутания Нестор Адамовия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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