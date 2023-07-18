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Султанов Фидель Халилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1982

Отец: Султанов Халил Финилович

Мать: Якшибаева Назиля Исламовна

Рождение ребёнка
09.07.2006

Сын: Султанов Динар Фидельевич

Мать ребёнка: Никитина Ирина

Рождение ребёнка
04.06.2007

Сын: Султанов Линар Фидельевич

Мать ребёнка: Никитина Ирина

Рождение ребёнка
09.10.2007

Сын: Султанов Денис Фидельевич

Мать ребёнка: Султанова Екатерина

Рождение ребёнка
25.08.2013

Дочь: Султанова Сати Фидельевна

Мать ребёнка: Султанова Яна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова Яна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Ирина

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