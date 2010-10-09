Стебнева Амелия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стебнева Амелия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.2010

Отец: не указан

Мать: Касьянова Анастасия

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