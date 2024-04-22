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Кубасова Надежда Юрьевна
Кубасова Надежда Юрьевна
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Древо
Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
22.08.1989
Пол
Женский
Отец
Кубасов Юрий Николаевич
1967 г.р.
Мать
Кубасова (Печкина) Светлана Владимировна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1989
Отец:
Кубасов Юрий Николаевич
Мать:
Кубасова Светлана Владимировна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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