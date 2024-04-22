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Кубасова Надежда Юрьевна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

22.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1989

Отец: Кубасов Юрий Николаевич

Мать: Кубасова Светлана Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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