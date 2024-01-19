Хличков Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хличков Сергей Михайлович

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
30.07.1941

Сын: Филипенко Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Барнет Евгения Антоновна

Икса, Болотнинский р-н, Новосибираская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хличков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хличкова Василиса Ивановна

Смерть
1941
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