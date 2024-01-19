Хличков Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1941
Сын: Филипенко Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Барнет Евгения Антоновна
Икса, Болотнинский р-н, Новосибираская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хличков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941