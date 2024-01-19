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Афимья Гаврилова

Место рождения

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кузьма Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Егоров

Елкино, Солтановская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1853

Сын: Федор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Егоров

Пустошка, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Егоров

Смерть
Неизвестно
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