Афимья Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кузьма Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Егоров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Федор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Егоров
Пустошка, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Егоров
Смерть
Неизвестно