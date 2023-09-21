Хёрнер Йохан Петер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Хёрнер Йенс Йохан
Мать ребёнка: Хёрнер Анне Софи
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Хёрнер Анне Софи
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анне Кристине
Мать ребёнка: Хёрнер Анне Софи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хёрнер Анне Софи
Смерть
1824