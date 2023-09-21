Хёрнер Йохан Петер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хёрнер Йохан Петер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Хёрнер Йенс Йохан

Мать ребёнка: Хёрнер Анне Софи

Рождение ребёнка
1784

Сын: Хёрнер Теодор Пошолан

Мать ребёнка: Хёрнер Анне Софи

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анне Кристине

Мать ребёнка: Хёрнер Анне Софи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хёрнер Анне Софи

Смерть
1824
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