Медведева (Чернова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Чернова) Галина Владимировна

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

09.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1960

Отец: Чернов Владимир Иванович

Мать: Чернова Мария Васильевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.12.1980

Сын: Медведев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Медведев Александр Федорович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Медведев Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Александр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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