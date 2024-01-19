Медведева (Чернова) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения09.12.1960
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1960
Отец: Чернов Владимир Иванович
Мать: Чернова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
17.12.1980
Сын: Медведев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Медведев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Медведев Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно