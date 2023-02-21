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Русинова Ольга Владимировна
Русинова Ольга Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.07.1982
Пол
Женский
Отец
Русинов Владимир Афанасьевич
1955 г.р.
Мать
Русинова Светлана Евгеньевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1982
Отец:
Русинов Владимир Афанасьевич
Мать:
Русинова Светлана Евгеньевна
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