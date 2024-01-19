Тумаш (Демещик) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумаш (Демещик) Дарья Николаевна

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

09.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1993

Отец: Демещик Николай Степанович

Мать: Демещик Татьяна Павловна

Гродно, Гродненская область
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