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Тумаш (Демещик) Дарья Николаевна
Тумаш (Демещик) Дарья Николаевна
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Древо
Место рождения
Гродно
, Гродненская область
Дата рождения
09.12.1993
Пол
Женский
Отец
Демещик Николай Степанович
1965 г.р.
Мать
Демещик (Шлык) Татьяна Павловна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1993
Отец:
Демещик Николай Степанович
Мать:
Демещик Татьяна Павловна
Гродно
, Гродненская область
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