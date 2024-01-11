Бакаев Фарит Мазгарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакаев Фарит Мазгарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Бакаев Мазгар Хасаншинович

Мать: Бакаева Фасиря

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1999
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