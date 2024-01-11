Бакаев Фарит Мазгарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Бакаев Мазгар Хасаншинович
Мать: Бакаева Фасиря
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1999