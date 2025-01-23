(Кондратьева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1989
Место жительства
Неизвестно
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тараненко Сергей
Рождение ребёнка
29.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тараненко Сергей
Рождение ребёнка
21.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михаил