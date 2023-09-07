Лида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Жильцов Владимир Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Жильцов Владимир Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жильцов Владимир Егорович

Смерть
Неизвестно
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