Ирина Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Степан Петров (Ич)
Мать: Авдотья Филиппова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
Муж: Иван Степанов (Ич)
Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.
Сын: Николай Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)
Смерть
Неизвестно