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Ирина Степанова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Степан Петров (Ич)

Мать: Авдотья Филиппова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Муж: Иван Степанов (Ич)

Рождение ребёнка
01.12.1873 ст.

Сын: Николай Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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