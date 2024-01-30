Рыбникова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1908
Отец ребёнка: Рыбников Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Рыбников Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Рыбников Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рыбников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Рыбников Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Рыбников Михаил Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно