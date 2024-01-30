Рыбникова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбникова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1908

Сын: Рыбников Яков Михайлович

Отец ребёнка: Рыбников Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Рыбников Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Рыбников Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рыбников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Рыбников Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Рыбников Михаил Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбников Михаил Иосифович

Смерть
Неизвестно
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