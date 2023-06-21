Юферева Едокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева Едокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юферев Анисим Фролович

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юферев Анисим Фролович

Смерть
Неизвестно
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