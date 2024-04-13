Ткаченко Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Кристина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Есения

Отец ребёнка: Ткаченко Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Илья

Отец ребёнка: Ткаченко Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Георгий

Отец ребёнка: Ткаченко Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Роман

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