Мингулова (Нугманова) Хазия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингулова (Нугманова) Хазия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1960

Дочь: Фархутдинова Мосфира Хазиахметовна

Отец ребёнка: Мингулов Хази Шамсутдинович

Подлесный Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мингулов Хази Шамсутдинович

Смерть
Неизвестно
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