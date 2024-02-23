Ладыгина (Шатохина) Варвара Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Шатохина) Варвара Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Шатохин Андрей Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1901 ст.

Муж: Ладыгин Гавриил Иванов

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Оба первым браком. Жених: запасной рядовой 27л из д. Каминской Каинского уезда, невеста: девица 21г. из д.Минино Поручители: по жениху: из д.Каминской Рудне... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.

Сын: Ладыгин Георгий Гавриилович

Отец ребёнка: Ладыгин Гавриил Иванов

Отец Гавриил Иванов состоял на действительной службе рядовым.
Смерть
Неизвестно

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