Ладыгина (Шатохина) Варвара Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Шатохин Андрей Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1901 ст.
Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Оба первым браком. Жених: запасной рядовой 27л из д. Каминской Каинского уезда, невеста: девица 21г. из д.Минино Поручители: по жениху: из д.Каминской Рудне... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.
Сын: Ладыгин Георгий Гавриилович
Отец ребёнка: Ладыгин Гавриил Иванов
Отец Гавриил Иванов состоял на действительной службе рядовым.
Смерть
Неизвестно