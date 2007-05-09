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Данилин Олег Николаевич
Данилин Олег Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.05.2007
Пол
Мужской
Отец
Данилин Николай Владимирович
Мать
Данилина (Кулемина) Анастасия Вячеславовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.2007
Отец:
Данилин Николай Владимирович
Мать:
Данилина Анастасия Вячеславовна
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