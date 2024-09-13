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Мошенцева Пелагея Евфимова

Место рождения

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
02.02.1848 ст.

Муж: Мошенцев Никита Николаев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
1. Стр. 244 об-245. февраль 2 c. Синеньких гос кр-н Никита Николаев Мошенцев, первым браком, 18 лет. Камышинского уезда села Мордов солдатская девица Пелагия Eвфифова (?), первым бр, 18 лет. Поручител... Показать все
Смерть
Неизвестно

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