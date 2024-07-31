Стародубцев Моисей (Макей)
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Стародубцев Гаврила
Мать ребёнка: Стародубцева (Повекина) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Стародубцев Абрам
Мать ребёнка: Стародубцева (Повекина) Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Стародубцев Николай
Мать ребёнка: Стародубцева (Повекина) Аксинья Ивановна
Смерть
1806