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Стародубцев Моисей (Макей)

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Стародубцев Семен

Мать: Стародубцева (Нечаева) Матрена Алексеевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева (Повекина) Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Стародубцев Гаврила

Мать ребёнка: Стародубцева (Повекина) Аксинья Ивановна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Стародубцев Абрам

Мать ребёнка: Стародубцева (Повекина) Аксинья Ивановна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Стародубцев Николай

Мать ребёнка: Стародубцева (Повекина) Аксинья Ивановна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1806
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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