Виленская (Чернова) Марина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиленская (Чернова) Марина Леонидовна

Виленская (Чернова) Марина Леонидовна

avatar

Место рождения

Г. Москва

Дата рождения

03.02.1962

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Г. Москва
Бракосочетание
09.12.1982

Муж: Виленский Александр Людвигович

Москва, Дворец Бракосочетания N1
Рождение ребёнка
11.02.1985

Сын: Виленский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Виленский Александр Людвигович

Развод
10.04.1991

Муж: Виленский Александр Людвигович

Москва, Таганский Отдел ЗАГС
Бракосочетание
07.12.1991

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, Люблинский Районный Отдел ЗАГС
Развод
28.02.2006

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, Рязанский Отдел ЗАГС
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close