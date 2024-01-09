Виленская (Чернова) Марина Леонидовна
Место рожденияГ. Москва
Дата рождения03.02.1962
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Г. Москва
Бракосочетание
09.12.1982
Москва, Дворец Бракосочетания N1
Рождение ребёнка
11.02.1985
Сын: Виленский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Виленский Александр Людвигович
Развод
10.04.1991
Москва, Таганский Отдел ЗАГС
Бракосочетание
07.12.1991
Муж: скрыто настройками приватности
Москва, Люблинский Районный Отдел ЗАГС
Развод
28.02.2006
Муж: скрыто настройками приватности
Москва, Рязанский Отдел ЗАГС
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно