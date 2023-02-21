Волков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1979
Сын: Волков Дмитрий
Мать ребёнка: Волкова Ирина Геннадьевна
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Волкова Ирина Геннадьевна