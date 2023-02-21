Волков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1979

Сын: Волков Дмитрий

Мать ребёнка: Волкова Ирина Геннадьевна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Жена: Волкова Ирина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Волкова Ирина Геннадьевна

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