Баксанова Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Баксанов Кондратий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Баксанов Кондратий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Баксанов Илья
Отец ребёнка: Баксанов Кондратий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Баксанов Кондратий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бушмелева Ксения
Отец ребёнка: Баксанов Кондратий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Баксанов Иван
Отец ребёнка: Баксанов Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Кондратий
Смерть
Неизвестно