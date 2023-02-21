Баксанова Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Баксанов Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Баксанов Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Баксанов Илья

Отец ребёнка: Баксанов Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Баксанов Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бушмелева Ксения

Отец ребёнка: Баксанов Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Баксанов Иван

Отец ребёнка: Баксанов Кондратий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Кондратий

Смерть
Неизвестно
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