Зоммер Фридрих Нафанаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоммер Фридрих Нафанаилович

Место рождения

Познань

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
30.08.1850 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зоммер Карл Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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