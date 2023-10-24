Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Андреевич

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