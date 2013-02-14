Мунасыпова (Тимербулатова) Срур Сагитовна
Место рожденияд. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения02.08.1942
Дата смерти14.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1942
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
27.07.1963
Рождение ребёнка
10.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мунасыпов Рафик Закирович
г.Салават, БАССР
Рождение ребёнка
30.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мунасыпов Рафик Закирович
г. Салават, БАССР
Смерть
14.02.2013
г.Салават, РБ , РФ
Похороны
Неизвестно
г.Салават, РБ , РФ