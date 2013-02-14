Мунасыпова (Тимербулатова) Срур Сагитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунасыпова (Тимербулатова) Срур Сагитовна

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

02.08.1942

Дата смерти

14.02.2013

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1942

Отец: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Мать: Тимербулатова Хабиббадар Сагидулловна

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
27.07.1963

Муж: Мунасыпов Рафик Закирович

Рождение ребёнка
10.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мунасыпов Рафик Закирович

г.Салават, БАССР
Рождение ребёнка
30.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мунасыпов Рафик Закирович

г. Салават, БАССР
Смерть
14.02.2013
г.Салават, РБ , РФ
Похороны
Неизвестно
г.Салават, РБ , РФ
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