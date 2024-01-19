Новичков Павел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Новичкова х х
Рождение ребёнка
09.06.1912
Дочь: Грязнова Анна Павловна
Мать ребёнка: Новичкова Анастасия
Рождение ребёнка
22.02.1924
Мать ребёнка: Новичкова Анастасия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Новичков Алексей Павлович
Мать ребёнка: Новичкова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новичкова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно