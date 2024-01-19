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Новичков Павел

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Место рождения

Растрехаевка, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Новичкова х х

Растрехаевка, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1912

Дочь: Грязнова Анна Павловна

Мать ребёнка: Новичкова Анастасия

Растрехаевка, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1924

Сын: Новичков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Новичкова Анастасия

Рождение ребёнка
1926

Сын: Новичков Алексей Павлович

Мать ребёнка: Новичкова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новичкова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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