Банников Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Сын: Банников Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Золотарева Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Золотарева Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотарева Любовь Владимировна

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