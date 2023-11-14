Маланчик Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1971
Дочь: Сушкова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Сушков Генадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сушков Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маланчик Кристина Александровна
Отец ребёнка: Маланчик Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сушков Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маланчик Александр Александрович
Отец ребёнка: Маланчик Александр
Смерть
Неизвестно