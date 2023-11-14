Маланчик Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маланчик Людмила Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1971

Дочь: Сушкова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Сушков Генадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушков Генадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маланчик Кристина Александровна

Отец ребёнка: Маланчик Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушков Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Сушков Генадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маланчик Александр Александрович

Отец ребёнка: Маланчик Александр

Смерть
Неизвестно
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